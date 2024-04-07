اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص إثر هجمات روسية على مدينة دونيتسك

الأحد، 07 أبريل 2024 01:00 ص
أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص إثر هجمات روسية على مدينة دونيتسك الحرب الروسية
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والإقليمية في مدينة دونيتسك بأوكرانيا، فاديم فيلاشكين، السبت مقتل 3 أشخاص في المدينة في أعقاب قصف روسي.


وجاء في بيان صادر عن فيلاشكين، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان نتيجة القصف الذي تعرض له الجزء الأوسط من المنطقة اليوم".. وأضافت الوكالة الأوكرانية أن الروس "أطلقوا بعد ظهر اليوم نيران المدفعية على منطقتي كوراشيفكا ومارينكا في دونيتسك".


وفي كوراشيفكا، أوضحت "يوكراين فورم" أن شخصين قُتلا وجُرح أخر نتيجة هذه الهجمات، بينما قتل أخر في مارينكا.







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دونيتسك

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