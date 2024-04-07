أوقاف جنوب سيناء: صلاة عيد الفطر بساحة استاد طور سيناء و95 مسجدا بالمحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء، استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر بكافة مدن جنوب سيناء.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الفطر المبارك "باستاذ طور سيناء" بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كما تم الانتهاء من تجهيز الساحات وإعداد المساجد بكافة مدن المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف من حيث مواعيد إقامة الصلاة ورفع حالة الطوارئ في كافة الإدارات بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الشيخ سيد غيط، أن أبرز توجيهات مديرية الأوقاف للأئمة في صلاة عيد الفطر توجيه المصلين بصلة الأرحام وحب الوطن والعمل على وحدة الناس وعدم تفرقتها والتوسعة على الفقراء والمساكين والتوسعة على الأهل والعيال وذلك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد غيط أن من له حق المنابر هم الأئمة المعتمدين فقط لدى وزارة الأوقاف والحاصلين على تصريح رسمى لإمامة النا وشدد على مديرى المديريات بعدم صعود المنابر إلا للأئمة الرسميين فقط.

وأشار الشيخ إبراهيم احمد مدير عام الدعوة ووكيل مديرية الأوقاف، إلى أن إجمالي الساحات والمساجد التي سيؤدى بها صلاة عيد الفطر 102 منهم 7 ساحات و95 مسجدا على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه تم التأكيد على حملات النظافة والتعقيم بكافة المساجد ودورات المياه استعدادا لاستقبال المصلين والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل بشكل دوري مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف أول بأول.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في 7 ساحات و95 مسجدا من المساجد الكبرى بمدن المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات وزير الأوقاف.