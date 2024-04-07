اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا وإسبانيا تؤكدان أهمية التعاون لوصول المساعدات إلى الفلسطينيين

الأحد، 07 أبريل 2024 10:11 ص
أمريكا وإسبانيا تؤكدان أهمية التعاون لوصول المساعدات إلى الفلسطينيين غزة - أرشيفية
أ ش أ

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شددت الولايات المتحدة وإسبانيا على أهمية التعاون مع القادة الإقليميين لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.


جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بوزارة الخارجية الإسبانية دييجو مارتينيز بيليو.


كما أكدا مجددًا دعمهما الثابت لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية غير المبررة.


وناقشا قمة الناتو القادمة في واشنطن وعلاقتهما الحاسمة كحليفين في حلف شمال الأطلسي - الناتو - كما تقاسما الأولويات بشأن منطقة الساحل والقضايا المتعلقة بالصين.







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