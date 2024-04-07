أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 7 أبريل 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عقب ارتفاع بشكل ملحوظ بحوالى 45 جنيهات مستهل التعاملات، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3200 جنيه مع ارتفاع السعر العالمى للذهب إلى مستويات فوق 2330 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفورى العالمى خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهى أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخى عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار97 دولار، وفق جولد بيليون، واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع خلال 8 جلسات من إجمالى 9 جلسات من ضمنهم 7 جلسات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل مستوى تاريخى بشكل يومى متتالى لـ6 جلسات.



ارتفع سعر الذهب منذ بداية العام بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفاع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخى يوم أمس الجمعة بنسبة 14% ليربح 286 دولار فى 6 أسابيع تقريباً.