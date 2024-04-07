أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 7-4-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لصناعة الكيماويات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، ومصر للألومنيوم، ودلتا للطباعة والتغليف، والألومنيوم العربية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 138.8 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 109.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.30%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 38.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.23%.

- الصناعات الكيماوي المصرية-كيما بسعر إغلاق 10.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3 بسعر إغلاق 0.081 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.43%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 63.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.



- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.339 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.09%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 82.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.364 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.