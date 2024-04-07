أخبار × 24 ساعة.. مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة العيد

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

السكة الحديد تشغل قطارات العيد الإضافية.. تفاصيل

وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة العيد

هيئة الدواء: تنفيذ ما يزيد على 290 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية

محافظ القاهرة يوجه بشن حملات للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن

وزارة العمل: مشروعات الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية وفرت أكثر من 7 ملايين وظيفة

وزارة الزراعة: إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية

الصحة: إطلاق خدمة الرسائل النصية لتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات المجانية

4 نصائح لازم تعرفها قبل تناول الأسماك المملحة فى عيد الفطر