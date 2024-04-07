اليوم السابع
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الأحد، 07 أبريل 2024 12:33 ص
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أخبار × 24 ساعة.. مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة العيد

الأحد، 07 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة العيد القطارات
إعداد سيد الخلفاوى

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الصحة

التعليم

هيئة الدواء

الزراعة




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