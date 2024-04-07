"أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تقيم حفل إفطار للعاملين بالشركة

كتب زكى القاضى

نظمت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) حفل إفطار جماعي للعاملين بالشركة، وجاء ذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب وعدد من رؤساء القطاعات بالوزارة و الهيئة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة.

وأوضح محمد عيد بكر المتحدث باسم الانتاج الحربى أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب على نقل تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة العاملين بالشركة، مؤكداً على دعم الوزير للجهود المبذولة داخل الشركة ، و حث العاملين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).