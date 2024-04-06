يونيسف: 600 ألف طفل فى رفح يعانون من الجوع والخوف

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نشرت "يونيسف" فى حسابها على منصة (إكس)، مقطع فيديو تحدث فيه جيمس إلدر عن معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة فى رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.



وأعاد "إلدر" إلى الأذهان أنه تم إخبار الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدا أنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها.



وقال: "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون فى رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".



وأضاف أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع.. متابعا إن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس فى غزة.

ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة فى رفح.



وبحسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال تقتل حوالى 4 أطفال كل ساعة فى قطاع غزة، وإن 43,349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضح أن من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14,350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالى عدد الشهداء فى قطاع غزة.