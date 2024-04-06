اليوم السابع
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وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسى: خالص التهنئة لولاية جديدة مستحقة عن جدارة

السبت، 06 أبريل 2024 10:19 ص
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسى: خالص التهنئة لولاية جديدة مستحقة عن جدارة وزير الاوقاف
كتب سمير حسنى

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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس السيسي بمناسبة الولاية الجديدة، قائلا: "خالص التهنئة بتولى سيادتكم ولاية جديدة مستحقة عن جدارة قال الشعب المصري فيها كلمته بما لم يقوله من قبل.

أضاف وزير الأوقاف خلال احتفالية ليلة القدر: "أسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة على مصر وأهلها أجمعين وأن يجزيك خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه لوطنك.

شدد وزير الأوقاف على أن عمارة بيوت الله في عهد الرئيس السيسي تشهد نهضة غير مسبوقة، نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لكم يوم القيامة.

كما هنأ "جمعة"، الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالإجماع بجائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، مشيرا إلى أن السلام الحقيقي له قوة رشيدة تحميه وهو حال مصرنا العزيزة في ظل قيادتكم الحكيمة.







ليلة القدر

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