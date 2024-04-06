اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ورتل القرآن ترتيلا .. اسمع سورة النساء من مقرأة السيدات بالشرقية

السبت، 06 أبريل 2024 02:04 م
ورتل القرآن ترتيلا .. اسمع سورة النساء من مقرأة السيدات بالشرقية مرتلات القرآن بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا بعنوان ورتل القرآن ترتيلا .. استمع إلى سورة النساء من مقرأة السيدات بالشرقية، ذلك من مقرأة السيدات بمسجد الفتح بالزقازيق.

وتعد مقرأة السيدات هى الوحيدة على مستوى المحافظة، و التى تنعقد السبت من كل اسبوع على بمسجد الفتح، وهى تضم 5 عضوات وهن امل السيد سليمان شيخة المقراة و العضوات " سعدة ابراهيم، رضا محمد حسين، اسماء ابراهيم، مروة اسماعيل"، وهن خريجات جامعة الأزهر وباحثات بدرجة الماجستير ويعملون بالوعظ منذ سنوات.


وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن هذه المقرأة السيدات هى الوحيدة، كما يوجد مقراة النموذجية على مستوى المديرية تضم 30 اماما، 99 مقرأة أعضاء تضم 808 أعضاء على مستوى المحافظة، 26 مقرأة للجمهور، بالإضافة إلى 96 مقرأة الأئمة.







الشرقية

مديرية اوقاف الشرقية

مقراة النموذجية بالشرقية

مسجد الفتح بالزقازيق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة