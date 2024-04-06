ورتل القرآن ترتيلا .. اسمع سورة النساء من مقرأة السيدات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا بعنوان ورتل القرآن ترتيلا .. استمع إلى سورة النساء من مقرأة السيدات بالشرقية، ذلك من مقرأة السيدات بمسجد الفتح بالزقازيق.

وتعد مقرأة السيدات هى الوحيدة على مستوى المحافظة، و التى تنعقد السبت من كل اسبوع على بمسجد الفتح، وهى تضم 5 عضوات وهن امل السيد سليمان شيخة المقراة و العضوات " سعدة ابراهيم، رضا محمد حسين، اسماء ابراهيم، مروة اسماعيل"، وهن خريجات جامعة الأزهر وباحثات بدرجة الماجستير ويعملون بالوعظ منذ سنوات.



وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن هذه المقرأة السيدات هى الوحيدة، كما يوجد مقراة النموذجية على مستوى المديرية تضم 30 اماما، 99 مقرأة أعضاء تضم 808 أعضاء على مستوى المحافظة، 26 مقرأة للجمهور، بالإضافة إلى 96 مقرأة الأئمة.