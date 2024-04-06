نقاشات حول أهمية دور الأم بالمجتمع وأمسيات شعرية رمضانية بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أهمية دور الأم في المجتمع"، ألقاها حسب الله أحمد مسؤول بالفرع، موضحاً الأم أساس بناء المجتمع، وتقديم الرعاية لها، وإخراج عضو للمجتمع سليم، بالإضافة إلى ذلك نفذت مجلة حائط بعنوان "عيد الأم" نفذتها أميرة حمودة و سهري سباق، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية "فصل الربيع" نفذها محمد إبراهيم.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الاقصري ألقى قصيدتي "ترحيلة، مشاوير"، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي للرواد، واكتساب معلومات ثقافية ودينية إشراف بسنت سيد وطه أبو الفضل، كما أعدت ورشة حكي قصة بعنوان " الثعلب الشرير" سردتها إيمان على وسمر محمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، كما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية فانوس رمضان نفذتها فاطمة أحمد، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

كما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر ليلة رمضانية وتضمنت محاضرة عن" شهر رمضان شهر التلاحم والتراحم" ألقاها الشيخ مدحت عبدالستار، متحدثا عن معنى كلمة التلاحم والتراحم، وصور كثيرة في التلاحم والتراحم من الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهر رمضان الرحمة والمغفرة والمحبة بين العبد والله سبحانه وتعالى، ويكثر فيه التسامح والحب والمودة، وعقدت محاضرة عن" تحرير طابا 19 مارس" يوم أصبحت فيه مصر كاملة السيادة على أراضيها" حاضرتها أسماء محمد مناع، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها جيهان محمد بصحبة رواد القصر، وورشة حكي بعنوان "مكارم الأخلاق" سردتها ناهد نصر الدين، واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرض التنورة.



جانب من الفعاليات الرمضانية بقصور ثقافة الأقصر



دعم أطفال الأقصر داخل قصور ثقافة الأقصر بشهر رمضان