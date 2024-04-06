اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 05:56 م
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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

السبت، 06 أبريل 2024 04:55 م
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بغزة
كتب زكى القاضى

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فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية  لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر أبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.







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مصر

الاردن

فلسطين

الفلسطينيين




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