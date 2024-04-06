مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بدائرة قسم أول سوهاج مصرعه على إثر اصطدام سيارة به أثناء لهوه بالشارع أمام المنزل تم نقل الجثة للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء اللهو في الشارع بدائرة القسم وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول الطفل إياد ا ع س م 3 سنة من مستشفى سوهاج العام " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة بدائرة قسم أول سوهاج.

وبسؤال والدته المدعوة كريمه ح م ا 30 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل بذات العنوان وحال رجوع السيارة قيادة المدعو أسعد ا م ح 37 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج للخلف اصطدمت به مما أدي لوفاته ونفت الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة أيد بمضمون ما تقدمتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.