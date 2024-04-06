محافظ جنوب سيناء: وقف إجازات مديرى المديريات الخدمية خلال فترة العيد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، الذي عقد اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام، ومديري شركات الكهرباء والماء والغاز، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

ووجه المحافظ في بداية المؤتمر التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومنع الإجازات لكافة مديري المديري الخدمية ورؤساء المدن، وتواجد السكرتير العام والسكرتير المساعد المساعد بالمحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعتهم المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وزائرى المحافظة، واستمرار تشغيل المخابز ومحطات الوقود طوال أيام العيد بجميع مدن المحافظة.



وقرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل مصغرة بالمحافظة تضم الجهات الرئيسية المعنية لعقد اجتماعات دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بجميع مدن المحافظة.

كما تم خلال المؤتمر مناقشة كتاب وزارة التنمية المحلية بشأن بروتوكول التعاون مع الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المحليات، كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مسجد المنشية بطور سيناء، والموقف التنفيذي لإنشاء مجمع الأديان( مسجد وكنيسة) بمنطقة نبق بشرم الشيخ.

كما تم عرض موقف مبني مجلس مدينة شرم الشيخ القديم، كما تم عرض موقف التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحل مشكلة شركة المياه والخاصة بالبرنت التأميني، كما تم عرض الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مسجد الصحابة وتجهيز الفرش للمسجد والاستعداد لافتتاح غدا الأحد 27 رمضان في الاحتفال بليلة القدر.

كما وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة، كما تم بحث ومناقشة كتاب مركز معلومات شبكات المرافق بشأن تحصيل رسوم مقابل إصدار تصاريح الحفر.

كما شدد المحافظ علي الاستعداد التام للتقلبات الجوية ورفع درجة الاستعداد بمراكز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة للتقلبات الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تطوير الحديقة أمام ديوان عام المحافظة والنصب التذكاري بها، وذلك في اطار الاستعداد لافتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء شملت أعمال التطوير زراعات واحواض زهور ، واعمال تجميلية، واضاءات، وايضا اعمال صيانة للنصب التذكاري بالحديقة.

كما تفقد المحافظ الكساحة التي قامت الشئون المالية بالمحافظة بشرائها لدعم حملة الديوان العام وفي الاطار الاستعداد للسيول والأمطار الغزيرة او الظروف الطارئة لسهولة نقل المعدات الثقيلة بين المدن في اسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء