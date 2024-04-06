محافظ أسيوط يشهد الندوة الدينية بمركز شباب قرية بنى حسين خلال الاحتفال بليلة القدر

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الندوة الدينية التي أقامها مركز شباب قرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط بمناسبة الاحتفال بليلة القدر كما كرم 68 من حفظة القرآن الكريم ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.



جاء ذلك بحضور النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ،و الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والعميد عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة أسيوط ،وصلاح الدين الحسيني رئيس مجلس إدارة مركز شباب بني حسين، والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد سيد مدير عام المتابعة مديرية الأوقاف وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب قرية بني حسين والعديد من الأهالي وأولياء أمور حفظة القرآن الكريم.



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم بعدها كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة رحب فيها بالحضور وعرض الأنشطة التي أقامتها المديرية خلال شهر رمضان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي بلغت 382 فعالية استفاد منها 67 ألف و787 من النشء والسباب والفتيات وكبار السن ثم عرض فيديو توضيحي عن الأنشطة والفعاليات التي تضمنت دوري "بشبابها" لكرة القدم ومبادرة "تمرة على الاذان" والافطار الجماعي لمراكز التخاطب ومسابقة "رمضانك جوائز" والورش الحرفية لتمكين الاقتصادي للمرأة وأمسيات رمضانية تم تنفيذها في 179 مركز شباب على مستوى المحافظة.



وفي كلمته قدم محافظ أسيوط، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعبها وجيشها وشرطتها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما هنأ حفظة كتاب الله متمنيًا لهم التوفيق والسداد مؤكداً على من ختم أجزاء فقط من القرآن الكريم علية الانتهاء من حفظ القرآن الكريم كله لتكريمه مرة أخرى العام المقبل.



وأشار المحافظ، إلى تقديمه كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة من مسابقات حفظ القرآن الكريم التي تخلق منافسة حميدة تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات.



كما ألقى الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف كلمة حول فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم حيث تعد خير من ألف شهر، مشيدًا بمسابقة حفظ القرآن الكريم التي تهدف إلى حث النشء والشباب على حفظ وفهم وتدبر معاني القرآن الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية.



وفى ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم شهادات التقدير والجوائز المالية التي بلغت 18 ألف جنيه حيث تم تكريم عدد 68 من حفظة نصف القرآن الكريم وربع القرآن الكريم وحفظ 5 أجزاء وحفظ 3 أجزاء وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.



