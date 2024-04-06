محافظة الإسكندرية تعلن طرح 64 كابينة بشاطئ ستانلى بالمزايدة العلنية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات للعمليات الآتية:

جلسة يوم الأحد 2024/4/7

عملية حق الانتفاع بعدد (64) كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق.

جلسة يوم الاثنين 2024/4/15

عملية استغلال مطعم وكافيتريا ممر كليوباترا بنطاق حي شرق.

جلسة يوم الثلاثاء 2024/4/16

عملية حق الانتفاع بعدد (109) كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق.

و يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، تليفون وفاكس/ 034234140

ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية ، يسدد التأمين النهائي بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، و آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

وتتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية