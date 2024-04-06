فرحة بالشرقية بعد تكريم الرئيس للشقيقين الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الفخر والبهجة على أهالى محافظة الشرقية، بعد تكريم الرئيس السيسى إيمان وائل غريب وشقيقها محمد، من ذوى الههم "مكفوفين" ولفوزهما بالمسابقة العالمية للقرآن.



وفازت إيمان وائل غريب طالبة بجامعة الأزهر بالمركز الثانى للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن فرع ذوى الهمم، وكذلك شقيقها محمد الطالب بالصف الأول الإعدادى، بنفس المركز بفرع الناشئة، هما من ابناء قرية منشية صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم.



إيمان وائل كانت من اوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 لمكفوفين، وهى حصلت على المركز الأول فى مسابقة الإمام الاكبر لحفظ القران الكريم عدة مرات، وكذلك ختمت القران الكريم فى سن مبكر، وحصلت على إجازات القرآن الكريم العشرة فى عمر 11سنة، والتحقت بمعهد القراءات بالزقازيق، لديها موهبة الإنشاد الدينى والابتهال، وتعشق أداء الشيخ نصر الدين طوبار، بالإضافة إلى انها تتطوع لتحفيظ الاطفال والسيدات القران الكريم، وكذلك شقيقها محمد وائل، هو من أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023، وختم القران الكريم فى سن السابعة.



وقال الشيخ محمد على محفظ القرآن الكريم، للشقيقين أن إيمان ومحمد استعدوا للمسابقة العالمية للقرآن منذ شهر يوليو من العام الماضى، حيث يوميا يقومان بمراجعة 10 اجزاء بعد الفجر وبعد العشاء، وفهم مقاصد ومعانى الآيات، لافتا أن لوالدتهما دورا كبيرا فى ذلك حيث تتابع يوميا معهم مراجعة اليومية، بخلاف مراجعتى، معربا عن امتنانه لأسرة للشقيقين ودعمها المستمر لهما.



تكريم الرئيس لإيمان شقيقة محمد



تكريم الرئيس لمحمد (1)



تكريم الرئيس لمحمد (2)



وزارة الأوقاف مع الشقيقان (1)