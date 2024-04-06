غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: نتضامن مع أشقائنا فى فلسطين

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى خلال الاحتفال بليلة القدر: موعد سنوى لاستخلاص المعانى العظيمة

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