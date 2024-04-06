طبيبة بيطرية: لا فارق بين البيض الأحمر والأبيض في القيمة الغذائية

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إنه لا فارق بين البيض الأبيض والبيض الأحمر، كما يعتقد الكثيرون، مشيرة إلى أن الدجاج الأحمر يبيض بيض أحمر، والدجاج الأبيض يبيض بيض أبيض، أى أن البيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة خاصة بسلالة الدجاجة.



وأضافت سال،: الفرق الوحيد هو أن أحماض “اوميجا 3 ” المفيدة تتركز فى البيض الأحمر أكثر من الأبيض، ومع ذلك فأن الفرق بينهما ليس كبيراً، إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته، أما الفرق في السعر بين الاثنين، فهو يرجع لأسباب اقتصادية بحتة، بمعنى أثناء تربية الدجاج إن الدجاج الأبيض يستهلك طعاما أقل من الدجاج الأحمر. ولهذا يكون سعر البيض الاحمر أغلى من الأبيض، ولا علاقة للأمر في نوعية البيض إن كان صحيا أم لا.

وأشارت سالى، إلى أن البيض البلدى، ينتج بالطريقة الريفية الطبيعية دون أي تدخل بشري، وبالتالي فهو بيض طبيعي ذو قيمة غذائية حيوية كبيرة، لذلك فإن هذا النوع من البيض هو الأغلى سعراً مقارنة بغيره.