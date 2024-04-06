ضبط 121 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط 5 مخازن بمطروح تحوى أكثر من 121 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

وشن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية حملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية أسفرت جهودها عن ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (450 قاروصة سجائر مستوردة "غير خالصة الرسوم الجمركية") وضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وعُثر بمخزن كائن بذات الدائرة على (3700 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية - 710 قاروصة سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع).



وتمكنت الجهود من ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1031 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1350 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية) وضبط (بائع سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (4900 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).



وبلغ إجمالى المضبوطات (114310 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية- 7100 علبة محلية الصنع مختلفة الأنواع "بقصد الإحتكار")