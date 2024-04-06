اليوم السابع
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ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن فى القاهرة

السبت، 06 أبريل 2024 12:43 م
ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن فى القاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة).. وإعترف بإدارته المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 







سلع غير صالحه

سلع مجهوله المصدر

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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