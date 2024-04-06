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صحة المنوفية: تسليم الأطباء الجدد العمل بمديرية الشئون الصحية

السبت، 06 أبريل 2024 03:12 م
صحة المنوفية: تسليم الأطباء الجدد العمل بمديرية الشئون الصحية رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تسليم دفعة الأطباء الجدد والبالغ عددهم 712 طبيب وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكدت خضر، أن إجمالى الأطباء  712 استلم منهم 340، بالإضافة لعدد 782 من الصيادلة أستلم منهم 680، وعدد من أخصائي العلاج الطبيعي لدفعة قديمة 153، تم تسليمهم و العمل مستمر لتسليم باقي الدفعة ، حيث توافد الأطباء الجدد على ديوان عام مديرية الشئون الصحية لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه سيتم الحاقهم بالمنظومة الصحية بالمحافظة  وهو ما يعد إضافة قوية للقطاع الصحي وكذلك لخدمة المرضى ، موضحة أنه تم تيسير وتذليل كل العقبات أمام الأطباء الجدد منذ اللحظة الأولى من حضورهم لديوان المديرية، موجهة  فريق العلاقات العامة في مساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم .

وفي نفس السياق، قدمت وكيل وزارة الصحة الشكر لقسم التعيينات بإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة على مجهوداتهم وتعاونهم منذ اليوم الأول من تسليم الأطباء الجدد .

 







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