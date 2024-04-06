رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات استعدادا للعيد بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، خلال الفترة الحالية لإجازة عيد الفطر المبارك، وأعلنت الطوارئ فى الشوارع والصروح الطبية والخدمية.

وفى هذا الإطار، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنظيف أشجار النخيل، فضلاً عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولاً بأول.

وبجانب ذلك واصل العاملون بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، فى تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالشوارع والميادين الرئيسية وذلك لتهيئة مختلف المناطق للظهور بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق أمام الضيوف من الأفواج السياحية والزائرين، وكذا أهالى المحافظة.



رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات (1)



رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات (2)



رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات (3)



رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات (4)