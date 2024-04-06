رئيس جامعة القاهرة ينعى رئيس مجلس الشعب الأسبق

كتب: محمد صبحى

بخالص الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، وأحد القامات والمرجعيات القانونية في العالم العربي بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والاجتماعي، وبتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني كبير محليا ودوليا.

ويعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه للاستاذ الدكتور طارق فتحي سرور وأسرة الفقيد وأسرة كلية الحقوق وجامعة القاهرة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وشغل الدكتور أحمد فتحي سرور عدة مناصب كبرى أبرزها: رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011، وزير التعليم سنة 1986 – 1990، رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، نائب رئيس جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة 1978 – 1983.