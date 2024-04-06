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رئيس النيابة الإدارية ناعيًا الدكتور فتحى سرور: مؤلفاته مرجعاً علمياً وفكرياً

السبت، 06 أبريل 2024 03:02 م
رئيس النيابة الإدارية ناعيًا الدكتور فتحى سرور: مؤلفاته مرجعاً علمياً وفكرياً الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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ينعى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وفاة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي شاءت إرادة المولى عز وجل أن يرحل عنا في هذه الأيام المباركة.

وأكد رئيس الهيئة على أن الفقيد كان قامة علمية شامخة وأستاذًا للأجيال، كانت ومازالت مؤلفاته مرجعاً علمياً وفكرياً لكل دارسي القانون، وممارسي رسالة القضاء والمحاماة.

رحم الله الفقيد، وألهمنا جميعاً وأسرته وذويه الصبر والسلوان.

 







احمد فتحي سرور

وفاه احمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

فتحى سرور

فتحي سرور

وفاة أحمد فتحي سرور

جنازة احمد فتحي سرور

جنازة أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور

موعد جنازة أحمد فتحي سرور

موعد جنازة احمد فتحي سرور

ميعاد جنازه احمد فتحي سرور

مجلس الشعب

مجلس النواب

عزاء أحمد فتحي سرور

موعد عزاء أحمد فتحي سرور

ميعاد عزاء احمد فتحي سرور

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