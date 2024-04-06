اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

السبت، 06 أبريل 2024 09:07 ص
رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي
أ ش أ

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وقعت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.


ودعا النواب الديمقراطيون ، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.


وقال النواب ، في رسالتهم ، "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".


ووقعت بيلوسي و 36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة، حيث أظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب، وتعتبر نانسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.







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إسرائيل

غزة




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