دبلوماسي روسي: العلاقات بين موسكو وهلسنكي لن تعود لسابق عهدها

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قال السفير الروسي لدى فنلندا بافيل كوزنيتسوف، إن علاقات التعاون بين موسكو وهلسنكي لن تعود أبدا إلى سابق عهدها؛ بسبب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".



وأضاف كوزنيتسوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "عاجلا أم آجلا، ستتم استعادة العلاقة بين الجارتين.. لكن هذا لن يحدث بالسرعة التي نرغب فيها.. كل شئ هنا لن يعتمد كثيرا على هلسنكي، التي فقدت استقلالها إلى حد كبير في اتخاذ القرارات بشأن السياسة الخارجية، بل على مسار السياسة العامة الذي تنتهجه واشنطن وبروكسل تجاه روسيا".



وتابع الدبلوماسي الروسي "على أي حال، لن تكون هناك عودة إلى الشكل السابق للتعاون الآن بعد أن انضمت فنلندا إلى الكتلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي".



وألقى كوزنيتسوف باللوم على كبار السياسيين الفنلنديين في تفكيك التعاون مع روسيا بشكل شبه كامل.. موضحا أن اتصالات العمل مستمرة من خلال وزارتي خارجية وسفارتي البلدين فقط، كما أن هناك اتصالات بين بعض الأجهزة، معظمها الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن السلطات الفنلندية انضمت بوضوح إلى الطرف الغربي في الحرب ضد روسيا.