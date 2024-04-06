حكاية أثر: لوحة قنصوة الغورى لا تزال على درب الحجاج القديم بجبال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعد "لوحة قنصوة الغورى" بين جبال "نخل" بمنطقة وسط سيناء، من أهم بصمات وأثر درب الحج الإسلامي القديم الذي سلكته قوافل الحجيج من مصر وغرب أفريقيا.

اللوحة لا تزال باقية حتى اليوم، وتقع جنوب شرق مدينة نخل إحدى أهم وأكبر مدن محافظة شمال سيناء علي مسار الطريق الرابط بين مدينة نخل بوسط سيناء ومدينة نويبع علي ساحل البحر بجنوب سيناء، ويشاهدها كل مسافر علي الطريق حتي انها اصبحت من اهم الاماكن الاثرية والمعالم للمكان الذي يحرص المسافرين علي هذا الطريق، التوقف عنده والتقاط صور تذكارية.

قال "محمود الشوربجي" الباحث المحلي في تاريخ شبه جزيرة سيناء لـ"اليوم السابع"، إن اللوحة منقوشة على تلة صخرية طباشيرية تسمى "تلة البغلة"، يبلغ ارتفاعها نحو 4 أمتار محاطة بحواجز حديدية لحمايتها، وهى على مشارف منحدر عميق واسع، وعندها تنكشف البلاد والمناطق تجاه الجنوب للعابرين من شمالها لاستكمال طريق قوافلهم إلى مدينة العقبة ومن ثم إلى الأراضى الحجازية.

أشار "الشوربجي"، إلى أن الغرض من اللوحة أنها علامة لقوافل الحج المصرى إلى بداية الدرب الصحيح للحجاج علي هذا الطريق، الذي استمر عامراً بمرور حجاج مصر وأفريقيا حتى عام 1885م حين اتخذت موانئ البحر الأحمر طريقاً بحرياً إلى جدة.

وأوضح الباحث أن ما كتب علي اللوحة نصا: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما وينصرك نصراً عزيراً .. رسم بقطع هذا الجبل المسمى "عراقيب البغلة" ومهّد طرق المسلمين الحجاج لبيت الله تعالى ... وعمار مكة المكرمة والمدينة الشريفة والمناهل عجرود ونخل وقطع الجبل عقبة ايلا وعمار القلعة والآبار وقلعة الازلم والموشحة ومغارب ونبط الفساقى.. وطرق الحاج الشريفة مولانا المقام الشريف والإمام الأعظم سلطان الإسلام والمسلمين.. الملك الأشرف أبو النصر "قنصوه الغوري" نصرهُ الله نصراً عزيزاً... ".

وصخرة ثانية بجوارها نُقش عليها بأحرف كبيرة: "لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى عز نصرهُ".







لوحة قنصوه الغوري