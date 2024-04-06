حكايات عروس البحر.. كفر عبده عاشت به الأميرة فايزة شقيقة الملك فاروق.. صور

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تعتبر محافظة الإسكندرية من المحافظات المميزة المليئة بالحكايات والتفاصيل المختلفة ونسرد هذه الحكايات من المتخصصين خلال ملف " حكايات عروس البحر" فى شهر رمضان المبارك، ومن المناطق التى كانت سبب تسميتها بهذا الاسم علامة استفهام على مر الأجيال، وهو حى " كفر عبده" لأن اسمه غير مطابق لشكله وتفاصيله فهو حى من الأحياء الأرستقراطية، سكن فيه مشاهير السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال، وما زال حتى الآن هناك قصور وفيلل بأسمائهم يتوارثها الأجيال، وفى السطور القادمة نشرح سبب التسمية .

سبب التسمية

جاءت سبب تسمية منطقة كفر عبده من روح الوطنية لدى الشعب السكندرى ، حيث كان يعيش فى الحى المندوب السامى البريطانى " كيتشنر " وأصبحت مقرًا للقنصل البريطانى بالإسكندرية.

ويقول الدكتور محمد سعيد، أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية، إن حكاية منطقة كفر عبده بدأت عام 1951 أي قبل قيام ثورة يوليو عام 1952 حيث كان كفر أحمد عبده هو أحد أحياء مدينة السويس والتي انتقل إليها الجيش البريطاني في أعقاب توقيع معاهدة عام 1936 حيث حصلت مصر علي استقلالها، ولكن الانجليز لم يخرجوا منها وتوجهوا إلي مدن القناه الثلاثه وأقاموا بها المعسكرات بحجه حمايه مجرى قناه السويس كشريان مائي عالمي وكان هذا الكفر ( أحمد عبده ) يقع ما بين وابور تكرير المياه الخاص بالقوات البريطانية في مدينة السويس وبين معسكرات هذه القوات الواقعة شمال المدينة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بريطانيا فى ذلك التوقيت أرادت ان تشق طريق يصل هذه المعسكرات مباشرة بوابور المياه دون أن تتوسطه مساكن الأهالي القائمة في كفر أحمد عبده لتأمين وصول المياه لهذه القوات، وذلك بعد تصاعد العمليات الفدائية في منطقة القنال وفي أعقاب إلغاء حكومة الوفد بزعامة النحاس باشا لمعاهدة عام 1936، وفشلت بريطانيا فى إقامة هذا الطريق لقطع أهالي الكفر الطريق باستمرار واستشهد الكثير من أهالى الكفر نظير الأعمال البطوليه لمنع تأمين وصول المياه للقوات المحتلة.

وأوضح أن أهل الإسكندرية علموا بهذه الواقعة، وأثار غضبهم فقرروا الانتقام بطريقتهم الخاصة كيدا فى الإنجليز، صدر قرار من بلدية الإسكندرية بتحويل مسمى المنطقة التي يسكن بها ( القنصل البريطاني بالإسكندرية وحيث كانت تقع دار المندوب السامي السابقة إلى مسمى كفر عبده كيدا في الإنجليز ولتخليد الشهداء وقاموا أيضا بتغير مسمى الشارع الرئيسي بالمنطقة من شارع المارشال اللنبي إلي شارع كفر عبده ليذكر ذلك المسمى أهل الإسكندرية بما تم من أعمال إجرامية قامت بها تلك الدوله التي قنصلها يسكن في هذه المنطقة.

مشاهير عاشوا فى كفر عبده

ولن يخدعك مسمى الكفر داخل محافظة ساحلية فهى منطقة مليئة بالقصور والحدائق كأنك دخلت إحدى المدن النائية على الرغم بأن يحوطها المناطق الشعبية منها ونجت وحجر النواتية غربا بينما يحوطها مصطفى كامل ورشدى من الجهة الأخرى.



وتحتوى منطقة كفر عبده على أكثر من 80 قصراً وفيلا أثرية وتاريخية أشهرها فيلا الأميرة فايزة شقيقة الملك فاروق وقصر قرداحي باشا احد اهم تحار القطن فى مصر الذى بنى قصره فى منطقة كفر عبده عام 1905 وكان المندوب السامي البريطاني ( كيتشنر ) يمتلك فيلا بالكفر فضلاً عن الفيلات الأخري والقصور التي يملكها السياسيون والشخصيات المهمة والأجنبية من اليونانيين والإيطاليين علي وجه الخصوص.



كفر عبده بالاسكندرية (1)



كفر عبده بالاسكندرية (2)