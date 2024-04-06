جامعة سوهاج تنظم يوما توعويا عن الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب ذوى الهمم

سوهاج محمود مقبول

نظم مركز خدمة الطلاب ذوى الهمم بجامعة سوهاج يوما توعويا عن التسهيلات والخدمات المقدمة لذوى الهمم فى مرحلة التعليم الجامعى، حيث استضاف فوج من الطلاب من غير ذوى الهمم ومن ذوى الهمم بإحدى المدارس الخاصة ومن احدى الجمعيات لرعاية ذوى الهمم وأولياء أمورهم، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى الجديد.



وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، أن الجامعة تتوسع فى تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوى الهمم، من خلال وضع الخطط والبرامج وفق أسس علمية، من خلال ما تقدمه المراكز القائمة على رعاية الطلاب ذوى الهمم بالجامعة، من توفير البيئة الدامجة لهم بشكل متكامل واستثمار قدرات وطاقات ذوى الهمم فى تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف النعمانى أن ما تقدمه مراكز ذوى الهمم بالجامعة ساهم بشكل كبير فى تعديل نظرة المجتمع نحو إصرار واستمرار أولياء الامور فى تعليم أبنائهم من ذوى الهمم ودمجهم للتعليم الجامعى، فى ضوء توافر كافة التسهيلات والخدمات لرعايتهم، وفى إطار منظومة متكاملة من الرعاية الأكاديمية والصحية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مركز خدمة الطلاب ذوى الهمم بالجامعة يسعى لتقديم الخدمات غير النمطية فى مجال رعاية ذوى الهمم، والبدء بالتشبيك مع مدراس التعليم ما قبل الجامعى، وذلك بمثابة رسالة لتعريف أولياء الأمور بأن كليات الجامعة متاحة لاستقبال أبنائهم من ذوى الهمم، فى ظل توافر الإمكانيات المكانية والبشرية لمساعدتهم على مواصلة التعليم الجامعى بشكل أمن، ودمجهم فى كافة المجالات والأنشطة والفعاليات داخل الجامعة لاكتشاف مواهبهم وإمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.



وأشار الدكتور طارق زكى موسى مدير المركز إلى أن برنامج الزيارة تضمن تعريف الفوج بمقر مركز خدمة الطلاب ذوى الهمم والخدمات المتكاملة المقدمة لهم، إلى جانب أنه تم عقد لقاء مع الطلاب والمرافقين بمعمل الحاسب وقاعة التدريب، وتم استعراض فقرات عن تعلم أساسيات لغة الإشارة واستخدام العصا البيضاء، والاستماع إلى كلمات أولياء الأمور، وفقرة لمواهب وقدرات الطلاب ذوى متلازمة داون عن ممارسة رياضية الكاراتيه والغناء، وتم اصطحاب الفوج لتفقد جميع وحدات وقاعات المركز، والترويح عن التلاميذ بالألعاب والفقرات الغنائية.



وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، أن الوفد ضم 20 طالبا وطالبة، منهم 7 طلبة من غير ذوى الهمم و13 طالبا من ذوى الهمم ومتلازمة داون، إلى جانب هيئة الإشراف والأخصائيين النفسين والاجتماعين وأولياء الأمور وأعرب الطلاب وجميع الحضور عن إعجابهم وسعادتهم بما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات متميزة لدعم الأشخاص ذوى الهمم.