تكريم 70 من حفظة القرآن الكريم فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

كرَّم المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، نحو 70 من حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة، من خلال مسابقة، نظمتها اللجنة الرياضية بالشركة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، خلال شهر رمضان المبارك.

حضر حفل التكريم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، كل من اللواء أشرف عبد الحفيظ، مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة، ورئيس اللجنة الرياضية، وأعضاء اللجنة الرياضية بالشركة، ومحمود عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري، والشيخ عبدالرحمن شعبان عبد الحكم، خلال احتفالية نظمتها الشركة احتفالا بحفظة القرآن الكريم.

وصرح "النجار"، بأن المسابقة قسمت لأربع مستويات مختلفة في حفظ القرآن، واختير 10 من أبناء العاملين، الذى اجتازوا الاختبارات من أول 3 مستويات، بإجمالي 30 فردا ونحو 40 آخرين، كُرموا كمستوى رابع، مع الاستعانة ببعض الأئمة بمديرية أوقاف الفيوم، لإجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين جموع العاملين، وحتى تكون هناك حيادية، وشفافية أيضا في اختيار المتميزين من حفظة القرآن الكريم.



وأشاد، بجهود اللجنة الرياضية في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تخلق نوعا من التنافس الشريف، والسعي دائما، لتحقيق مراكز متقدمة في تلاوته، وتجويده، والوقوف على معانيه، وتدبر آياته، والعمل بأحكامه، وتطبيق ذلك في كل التعاملات اليومية.

كما أثنى على جهود العاملين بالشركة في حفظ أبناءهم للقرآن، ومتابعتهم المستمرة، حتى يكون هناك أجيالا قادرة على العطاء، والإخلاص في بناء الجمهورية الجديدة، طبقًا لرؤية مصر 2030م، بجانب تكريمهم من قبل الشركة ماديا، ومعنويا، حتى يكون هناك حافزا قويا، لمواصلة التفوق والنجاح في الحفظ.



جانب من الحفل



الحفل