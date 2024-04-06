تكريم جمال علام والرياضيين بالأقصر بعد فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم احتفالية على كورنيش النيل، لتكريم جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، كما تم تكريم عدد من الرياضيين من المحافظة.

وفي هذا الصدد صرح المهندس عادل زيدان القائم على احتفالية أوسكار الأقصر، أنهم قرروا عمل الاحتفالية لتكريم ابن الأقصر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، عقب فوزه برئاسة إتحاد شمال أفريقيا، وسط أهله والعشرات من الرياضيين بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور وليد عبدالله من جامعة الأقصر، وصلاح جابر المشرف على الاحتفالية.

وقال محمد عبد اللطيف الصغير المدير التنفيذي لاوسكار الأقصر، أنه بجانب تكريم ابن الأقصر جمال علام، تم تكريم الرياضيين من أبناء المحافظة في الألعاب الرياضية المختلفة، والذين كانت لهم بصمة كبيرة في المجال الرياضي بالمحافظة على مدار الفترة الماضية.



تكريم جمال علام ورياضيين الأقصر (1)



تكريم جمال علام ورياضيين الأقصر (2)



تكريم جمال علام ورياضيين الأقصر (3)



تكريم جمال علام ورياضيين الأقصر (4)