تعليم الأقصر يحصد المركز الأول على الجمهورية في بطولة كرة القدم بالإسكندرية

الأقصر – أحمد مرعى

فاز منتخب محافظة الأقصر لكرة القدم في التربية والتعليم، ممثَلاً في مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية المشتركة بإدارة الطود التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الدورة الرمضانية، والتي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والمقامة بمحافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وقد بعث الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، برسالة تهنئة لتوجيه التربية الرياضية برئاسة بدوي منصور الموجه العام، مشيداً بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية، وذلك برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها.

فيما استقبل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بديوان عام المديرية، وفداً من شبكة المياه والصرف الصحي بالأقصر ممثَلاً في عرفة شبيب مدير القطاع المالي، وأماني مدني مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية، لمناقشة رغبة شبكة المياه في إقامة خط إنتاج ملابس، مستعينة بمديرية التريية والتعليم بالأقصر في إجراء المقايسات المالية والفنية لتجهيز وإعداد المقر، والإشراف على التدريب والمتابعة.

وقال الدكتور صبرى خالد بهذا الصدد: "نسعى بكل طاقتنا للتعاون وتظافر الجهود مع جميع الجهات الرسمية والمعتمدة، وفق اللوائح والقوانين التي ترسيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، من أجل إحراز تقدم يسهم في بناء وطننا الغالي مصر"، كما حضر اللقاء جمال أحمد عثمان مدير عام التعليم الفني، إيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية كريمة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.