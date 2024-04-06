اليوم السابع
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بتكلفة 164 مليون جنيه..

تعرف على المرحلة الثانية من مشروع توسعة كورنيش النيل بسوهاج

السبت، 06 أبريل 2024 10:30 ص
تعرف على المرحلة الثانية من مشروع توسعة كورنيش النيل بسوهاج أعمال التسليح للكوبرى
سوهاج ـ محمود مقبول

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برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. كلمة السر في التنمية بسوهاج، ومشروع تطوير توسعة كورنيش النيل أمام المدينة الطبية طفرة نوعية لأنه يوفر متنفسا طبيعيا للأهالي ويساعد على تسيير حركة المرور بسهولة ويسر، ويمثل تنمية بيئية وحضرية للمنطقة بتكلفه 164 مليون جنيه.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول نسب التنفيذ بأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية.

1 – اسم المشروع "تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية".

2 – المشروع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

3 – المشروع المرحلة الثانية يشمل المشروع تطوير وتوسعة الجزء المتبقي من الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، بمسافة 800 متر.

4 - المشروع  يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية.

5 - الأعمال الجارية  تشمل " التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة بتكلفة 44 مليون جنيه، وإنشاء كوبري بطول 200 متر للربط بين المرحلة الأولى والتوسعة الجديدة أمام المدينة الطبية، بتكلفة 120 مليون جنيه.

أعمال التسليح للكوبرى
أعمال التسليح للكوبرى

 

أعمال الصبة الخرسانية
أعمال الصبة الخرسانية

 

أعمال إنزال الخوازيق
أعمال إنزال الخوازيق

 

الأعمال الليلة بالتوسعة
الأعمال الليلة بالتوسعة

 

جانب من أعمال التسليح للتوسعة
جانب من أعمال التسليح للتوسعة

 







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