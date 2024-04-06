اليوم السابع
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تحرير محضر ضد صاحب سيارة بالدقهلية بتهمة إتلاف الأسفلت لغسيل السيارات فى الطريق

السبت، 06 أبريل 2024 03:44 م
تحرير محضر ضد صاحب سيارة بالدقهلية بتهمة إتلاف الأسفلت لغسيل السيارات فى الطريق صاحب سيارة بالدقهلية أتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات
الدقهليه شريف الديب

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وجه اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، فريق العمل التنفيذي بقيادة أحمد حجازي نائب رئيس المركز، ومحمد عقل مدير إدارة البيئة برئاسة المركز، بتحرير محضر مخالفة لأحد أصحاب السيارات النقل، وذلك بعدما تصادف وجوده أثناء المرور الميداني للحملة، وتبين أنه يقوم بغسيل سيارة علي الأسفلت الجديد بشارع جسر النيل مما يؤدي إلى إتلاف الأسفلت.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، والتأكيد على عدم عودة المخالفة مرة أخرى، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه بشأن التصدي للمخالفات البيئية ورفع الإشغالات.

 

صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات (1)
صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات 

 

صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات (2)
صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات 

 

صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات (3)
صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات 

 

صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات (4)
صاحب سيارة بالدقهلية إتلف الأسفلت برش مياة وغسيل السيارات 

 







محافظ الدقهليه

ايمن مختار

اللواء أنور عثمان

مدينه ميت غمر




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