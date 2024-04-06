بها جبال الملح.. مدينة بورفؤاد ذات الطراز المعمارى المميز فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تتميز مدينة بورفؤاد التي تقع شرق محافظة بورسعيد الطراز المعماري الذي يميزها عن باقي مناطق المحافظة، بالإضافة إلى الأماكن السياحية التي أخذت شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مثل جبال الملح التي تحاكي جبال الثلج في أوروبا.



يترأس مجلس مدينة بورفؤاد العميد إسلام محمد بهنساوى، وتبلغ مساحتها 574.089 متر مربع، وفي إحصائية يناير 2023 بلغ عدد سكانها 108519 نسمه.

وعن الحدود الجغرافية لحى بورفؤاد ففي ال (شياخة أول) يأتي الحد البحري من ساحل البحر المتوسط ​​بداية من الضفة الشرقية لقناة السويس من جهة الغرب حتى الضفة الغربية للقناة من جهة الشرق، ويبدأ الحد الشرقي من الحد الغربي لقناة السويس إلى الضفة الشمالية للقناة، والحد القبلي من الجهة الشمالية للقناة حتي شرقاً للحد الغربي.

ويأتي الحد الغربي بجوار الجهة الشرقية لقناة السويس بداية من ساحل البحر الأبيض شمالاً ثم ينكسر موازياً عملياً سور الجمرك حتى الحد البحري لشارع عباس بن عبد المطلب حتى باب شركة الملاحات، ثم يتجه جنوباً.

وفي ال(شياخة ثانية)، يكون الحد البحري من شارع الملاحة وحالياً العباس بن عبد المطلب، ومن سور الجمرك غرباً حتى بوابة شركة الملاحات، ويبدأ الحد الشرقي من خط منكسر من بوابة شركة الملاحات متجهاً إلى جنوبا، ويدخل في هذا الحد المسطح المائي للقناة، ويبدأ الحد القبلي من نقطة رأس الشبكة والفاصل بين القناة الرئيسية والشبكة، ويكون الحد الغربي بداية من السور الكبير حيث الترانزيت ويسير جنوباً أبعاداً لسور المنطقة الكبرى حتى ميدان معدية الرسوة ثم جنوباً أبعاداً من الشرقي لقناة السويس حتى رأس مثلث القناة، ويخرج من هذه المنطقة، منطقة الترانزيت المحصورة بين الطريق المؤدى لمعدية الرسوة وطريق المعادى لكلية التربية.

وفي ال (شياخة ثالث) يبدأ الحد البحري من ساحل البحر الكاريبي من الضفة الشرقية للقناة غرباً حتى نقطة الحدود الإدارية بين محافظة بورسعيد وشمال سيناء وتبعد عن طريق بالوظة الساحل بمسافة 2 كيلو متر، ويكون الحد الشرقي في الحد الإداري بين محافظة بورسعيد وشمال سيناء، ويكون الحد الغربي من الحد الإداري بين محافظة بورسعيد الإسماعيلية، والذي يبدأ من الترانزيت ويسير جزء منه مستقل بالضفة الشرقية للقناة، والجزء الآخر على الضفة الشرقية لقناة السويس الرئيسية بداية من ساحل البحر الأبيض شمالاً حتى الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد ومقاطعة الاسماعيلية.



التقاط الصور في جبال الملح



جبال الملح ببورسعيد



زحام كبير في جبا الملح