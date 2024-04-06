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الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد

السبت، 06 أبريل 2024 09:34 ص
الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد مقياس ريختر
وكالات

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قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن "محطات الرصد سجلت في المركز الوطني للزلازل ٦ هزات ليوم الجمعة ولغاية الثامنة صباح اليوم.

وجاء الهزات وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا كالتالي: 


هزتين في تركيا الساعة ١٠:٤٦ و ١٢:١٣ امس بقدر ٣.٣ و ٣.٤ ريختر


هزة غرب طرطوس بحوالي ٥١كم بالبحر الساعة ١٥:١٤ بقدر ٢.٥ ريختر


هزة في لواء اسكندرون الساعة ١٥:٤٦ بقدر ٢ ريختر

هزة في وسط تركيا مع بداية هذا اليوم الساعة ١:٢٨ بقدر ٣.١ ريختر


هزة جنوب غرب القنيطرة بحوالي ٣٤كم الساعة ٢:١٠ بقدر ٢.٤ ريختر
 







المركز الوطني للزلازل في سوريا

زلزال

زلزال سوريا

عدد ضحايا زلزال سوريا




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