الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد

قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن "محطات الرصد سجلت في المركز الوطني للزلازل ٦ هزات ليوم الجمعة ولغاية الثامنة صباح اليوم.
وجاء الهزات وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا كالتالي:
هزتين في تركيا الساعة ١٠:٤٦ و ١٢:١٣ امس بقدر ٣.٣ و ٣.٤ ريختر
هزة غرب طرطوس بحوالي ٥١كم بالبحر الساعة ١٥:١٤ بقدر ٢.٥ ريختر
هزة في لواء اسكندرون الساعة ١٥:٤٦ بقدر ٢ ريختر
هزة في وسط تركيا مع بداية هذا اليوم الساعة ١:٢٨ بقدر ٣.١ ريختر
هزة جنوب غرب القنيطرة بحوالي ٣٤كم الساعة ٢:١٠ بقدر ٢.٤ ريختر
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