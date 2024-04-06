المجرم الصغير.. قصة طفل تحول لسفاح فقتل شقيقته وابن عمه وجارته

كتب - أحمد عبد الهادي

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

سجل الطفل الهندى "أمارجيت سادا" رقما قياسا كأصغر مجرم فى العالم، بعدما ارتكب 3 جرائم قتل منهم شقيقته وابن عمه، وهو فى سنة الثامنة من عمره، وكان لم يكتف بالقتل فقط، ولكنه كان يتفنن فى طريقة التخلص من ضحاياه رغم صغر سنه.

ولد أمارجيت سادا عام 1985، حيث عانى فى سنوات عمره القليلة، من عقدة نفسية بسبب إجبار والده على ترك التعليم، فكان ناقم من الأطفال الذين فى عمره وهم ذاهبون الى المدرسة، مما جعله ينتقم على تلك الأطفال ويكرهم، فضلا عن معاملة والده له السيئة والاعتداء عليه بالضرب، بسبب إصابته بتبول لا إرادى، مما زاد عنده العقدة النفسية، التى يعانى منها بسبب تركه للمدرسة.

بدأ أمارجيت سادا أولى جرائمه، وهو فى سن الثامنة بعدما عقد النية على قتل شقيقته البالغة من العمر 6 أشهر، حيث أخذ شقيقته الرضيعة فى مكان بعيد وشنقها ولم يكتف المجرم الصغير بذلك، بل ضربها على رأسها بقطعة معدنية ليتأكد من وفاتها .

بينما الجميع كان مشغولا باختفاء الطفلة الرضيعة، كان " أمارجيت سادا يخطط لجريمته الثانية، بعدما أدمن قتل الأطفال كراهية فيهم، وانتقاما لطفولته البائسة، حيث وقع اختياره على ابن عمه، الطفل الذى يبلغ من العمر 9 أشهر، حيث استدرج الطفل الضحية وألقى به فى بحيرة نائية دون أن يشعر به أحد.