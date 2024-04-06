اليوم السابع
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الكنيسة تحذر من كاهن مزيف فى مصر القديمة.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 أبريل 2024 11:50 ص
الكنيسة تحذر من كاهن مزيف فى مصر القديمة.. اعرف التفاصيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على لسان الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج من شخص كاهن مزيف يدعى الأب دانيال يتواصل تليفونيا مع سيدات ويعرض عليهن فرصة عمل فى محو الأمية مقابل مرتب مغرى ويطلب منهن إرسال صور وبيانات شخصية على رقم هاتفه.

وحذرت الكنيسة أبنائها عامة ومسيحيو منطقة مصر القديمة من هذا الشخص المزيف وتنصح الجميع بتوخى  الدقة فى التعامل مع مثل هذه الأمور وعدم الإدلاء بأى بيانات قبل الرجوع للكنيسة.

يذكر أن دير القديس مار جرجس للراهبات بمنطقة مصر القديمة، قد أعلن أنه لم يكلف أى شخص لجمع تبرعات لصالحه فى الوقت الراهن. 

وذكر الدير: "نما إلى علمنا أن هناك شخصية مجهولة (سيدة) تنتحل صفة واسم إحدى الراهبات بالدير وتتصل تليفونيا بمحبى الدير لطلب التبرعات وتستغل فى ذلك رقم تليفون محمول كان مملوكاً فى فترة سابقاً لهذه الراهبة".


وحذر دير مار جرجس للراهبات، من التعامل مع هذه السيدة أو غيرها ممن يستغلون اسم الدير للاحتيال على أبناء الكنيسة، وأهاب الدير بالجميع التدقيق الشديد فى هذا الأمر وعدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الراهب النزيف

كاهن مزيف




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