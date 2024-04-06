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القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تطلق القذائف تجاه المنازل فى غزة

السبت، 06 أبريل 2024 04:44 م
القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تطلق القذائف تجاه المنازل فى غزة بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية
كتب محمد شرقاوى

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قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما يجري على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة خان يونس عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق الغربية للمدينة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال قامت بتفجير المربعات السكنية وتدميرها بشكل كبير، وكذلك الأمر في المناطق الشرقية حيث بلدة عبسان الكبيرة في أقصى شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض في ذات الوقت إلى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن المحافظة الوسطى تحديدًا شمال هذه المحافظة ما زال هو الآخر يتعرض لقصفٍ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي المكثف الذي طال الأحياء الشرقية لمخيم البريج، وأبراج مدينة الأسرى في شمال المحافظة.

 







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