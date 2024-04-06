الطب البيطرى: حملات رعاية بيطرية بالمنيا لتوعية المربين وتحصين الماشية

كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي أولى قوافل حملات الرعاية البيطرية، لتوعية المربين، و تحصين 400 رأس أبقار و جاموس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمجان علاج باطني لـ 85 رأس ماشية من الأمراض المختلفة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

أوضح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة تمت بالتعاون بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة المنيا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

أضاف أنه تم فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية .

وقامت القافلة بتوعية وإرشاد المزارعين حول مخاطر مرض الحمى القلاعية وكيفية السيطرة عليه وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أى أعراض للمرض وأهمية التحصين واوقاته لحماية الحيوانات من الخسائر التى يسببها المرض.