"الصرف الصحى" بالإسكندرية تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وذلك فى إطار خطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية للعاملين بالشركة وأبنائهم بمناسبة شهر رمضان المبارك بحفل تكريم للفائزين بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.

وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وتقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لتشجيعهم وحثهم على مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد نافع، أهمية المبادرات والفعاليات الاجتماعية والتى تدعم روح الانتماء لدى العاملين والرضا عن شركتهم مما يؤثر بالإيجاب على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وعملاء الشركة.

كما أوضح، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتى فى إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين وأبناءهم على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به.

الجدير بالذكر أن مسابقة حفظ القرآن الكريم كانت على 3 مستويات حفظ القرآن كاملا وحفظ نصف القرآن وحفظ ربع القرآن تحت إشراف مشايخ من إدارة الأوقاف بالإسكندرية.