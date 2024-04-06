الرئيس السيسي: أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في إفطار الأسرة المصرية

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".



وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.