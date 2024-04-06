اليوم السابع
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الرئيس السيسي: أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في إفطار الأسرة المصرية

السبت، 06 أبريل 2024 07:07 م
الرئيس السيسي: أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في إفطار الأسرة المصرية الرئيس السيسى

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".


وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.







حفل افطار الاسرة المصريه

افطار الأسرة المصرية

افطار الأسرة المصرية 2024

الرئيس السيسى

الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم

مكان إفطار الاسرة المصرية

السيسى في إفطار الاسرة المصرية




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