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الرئيس السيسي: أديت اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب

السبت، 06 أبريل 2024 07:11 م
الرئيس السيسي: أديت اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب الرئيس السيسي
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أدي اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".


وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.







حفل افطار الاسرة المصريه

افطار الأسرة المصرية

افطار الأسرة المصرية 2024

الرئيس السيسى

الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم

مكان إفطار الاسرة المصرية

السيسى في إفطار الاسرة المصرية




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