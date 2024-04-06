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الرئيس السيسى يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم

السبت، 06 أبريل 2024 10:53 ص
الرئيس السيسى يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، في الفروع المختلفة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وضمت أسماء الفائزين المكرمين من الرئيس السيسي:

محمد شعبان عبد الله جعفر.

أسماء يونس إبراهيم الباز.

أنور إبراهيم من دولة "غانا".

محمود محمد عدلي.

محمد وائل أحمد غريب "من أصحاب الهمم".

عبد الله بن سعيد من "عمان".

أسرة مكونة من 3 أشقاء.

أحمد شحاته فوزي شحاته.

يوسف السيد عبد المعطي السيد "من أصحاب الهمم". 

إيمان وائل أحمد غريب "من أصحاب الهمم".

 







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