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الرئيس السيسى: مصر لن تتوانى عن وقف القتال فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات

السبت، 06 أبريل 2024 11:03 ص
الرئيس السيسى: مصر لن تتوانى عن وقف القتال فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، متابعا: "نواصل السعي بلا كلل أو ملل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة على 67 وعاصتها القدس الشرقية".

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته باحتفالية ليلة القدر: "في هذه الليلة المباركة التي انزل الله فيها القرآن الكريم هدي للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظالمات نتوجه لله بالدعاء على أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا وأن يمدنا بقوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب وأن يكلل علمنا بالنجاح والتوفيق أنه نعم المولي ونعم النصير.. أشكركم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

 







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