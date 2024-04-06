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الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر: ادعو الله أن يحفظ وطننا ويتقبل شهداءنا

السبت، 06 أبريل 2024 10:58 ص
الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر: ادعو الله أن يحفظ وطننا ويتقبل شهداءنا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجه إلى الشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "نحتفل اليوم بخالص الدعاء أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين ويرحم ويتقبل الشهداء راجين من الله أن يسدد خطانا لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.. وأتقدم بالتهنئة لحفظة كتاب الله والتحية إلى شيخ الأزهر والعلماء ورجال الأزهر والأوقاف".

 







ليلة القدر

حفل ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

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حفل وزارة الأوقاف




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