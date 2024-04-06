الإمارات: لجنة تأمين الفعاليات فى دبى تكمل استعداداتها لعيد الفطر المبارك

إيمان حنا

وضعت لجنة تأمين الفعاليات فى دبى، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر، تشتمل على تأمين جميع المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في الطرق كافة، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

ومن جانبه قال الغيثي، إن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و135 سيارة إسعاف، و10 زوارق للإنقاذ البحري، إضافة إلى 51 دورية دراجة هوائية، و429 دورية أمنية، و62 مركبة للدفاع المدني، فضلاً عن 24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، وخمس مركبات مستجيب، وخمس غرف عمليات.

وأضاف أن خطة تأمين العيد تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ107 قطارات، و13 ألفاً و912 مركبة فاخرة، و12 ألفاً و632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، إلى جانب 10 مركبات للتحويلات المرورية، وسبعة مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد الغيثي المواطنين ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم، كما ناشد مرتادي الشواطئ ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية بتوخي الحيطة، والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.