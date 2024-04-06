الأول على العالم فى القرآن الكريم فرع الناشئة: أحلم أكون طبيب قارئ بإذاعة القرآن

المنيا- حسن عبد الغفار

بين 57 متسابق استطاع أن يحرز المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم، فى المسابقة العالمية للناشئة، والتى جرت على يد عمالقة القراءة ولجنة من الخارج، هو محمود محمد عدلى الذى يبلغ من العمر 12عاما، بالصف السادس الابتدائى، شارك فى عدد من المسابقات وحصل على المركز الأول فيها جميعا.

قال محمود محمد ابن مركز ملوى جنوب المنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أحمد الله على حصولى على المركز الـول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فقد كنا نتابع صفحة الوزارة حتى نزلت المسابقة وتقدمت إليها، تلك المسابقة فى الحفظ والتجويد والترتيل وتفسير سورة يوسف.

وأضاف محمود قائلا: كنا 57 متسابق وتم تصفيتنا على 5 متسابقين، الذين تمكنوا من الوصول للنهائى، وبفضل الله تمكنت من الحصول على المركز الأول، بعد إجتياز 9 أختبارات أمام لجنة التحكيم وكان من بينها الدكتور أحمد نعينع ولجنة تحكيم مشتركة من خارج مصر وداخل مصر.



واستطرد محمود قائلا: حفظت القرآن كان عمرى 10سنوات والفضل يرجع الى والدتى ووالدى اللذان كنا يشجعانى باستمرار على الحفظ، وأ شعر بالفخر ويكفنى فرحتهم بالفوز، وشاركت فى مايقرب من 6 مسابقات فى المنيا، وكنت بفضل الله أحصل على المركز الأول.

وأضاف: كل حلمى وأمنياتى أن أكون قارئ فى إذاعة القرأن الكريم وطبيب بشرى أيضا، وحفظ القرآن هو الذى وضعنى فى المقدمة وسوف اواصل حتى أحقق أحلامى مع القرآن الكريم.