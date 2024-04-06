اعرف شروط الاشتراك فى برنامج "دعم الشباب و المواهب" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، دعم شباب مصر الواعد النابغ وافكارهم واكتشافاتهم العلمية ومواهبهم الثرية وطاقاتهم الإبداعية من خلال أنشطتها وبرامجها المختلفة.

وتقوم إدارة الاستوديو بالمكتبة بالعمل على انتاج سلسلة من الحلقات المصورة لإلقاء الضوء والتعريف بالنماذج المضيئة والمتميزة من أبناء مصر الواعد.

وعلى من لديه الرغبة في المشاركة وتسجيل رحلة نجاحه وتميزه، اتباع الشروط التالية :

1. المشاركة في المرحلة العمرية من 11 وحتى 21 سنة

2. إرسال نبذة مختصرة بحد أقصى 250 كلمة توضح مجال التميز

3. محالات المشاركة هى، في العلوم أو الابتكار أو الآداب والفنون

4. الحاصلين على الجوائز الدولية والمحلية التي تم الحصول عليها

5. الإرسال على الإيميل التالي TVStudio@bibalex.org حتى يمكن التواصل معه من أجل تسجيل هذه الحلقات.

وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب ، بمختلف لغات العالم ، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشئ والطفل ومكتبة المكفوفين.